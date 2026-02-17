Şampiyonlar Ligi'nde elemeler başlıyor!

20.45 GALATASARAY - JUVENTUS

23.00 BENFICA - REAL MADRID

23.00 DORTMUND - ATALANTA

23.00 MONACO - PARIS

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları bu gece 4 maçla başlayacak.İşte günün maçlarından dikkat çeken noktalar ve muhtemel 11'ler..UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son hafta maçında bu iki takım tarihi bir maç yaşadı ve Benfica, kalecisi Trubin'in son saniyelerde attığı golle adını bu tura yazdırmayı başardı.Real Madrid'in kalitesinin eleme turlarında ortaya çıktığı sıkça söylenir ve 15 kez Avrupa şampiyonu olan bu takımın bunu gösterme zamanı geldi. Madrid, Benfica'nın şu anda çok formda olduğunu ve favori olmamasına rağmen şanslarının olduğunu bildiği için neyle karşı karşıya olduklarını kesinlikle biliyor. Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, Madrid ile psikolojik oyunlar oynamakta usta gibi görünüyor ama Alvaro Arbeloa'nın takımı, bu iki büyük kulüp arasındaki son maçın sadece bir tesadüf olduğunu göstermeye istekli olacak ve kalitelerinin nihayetinde kendini göstereceğine inanacak.Trubin; Dedic, Otamendi, Tomas Araujo, Dahl; Aursnes, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; PavlidisCourtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Arda Güler, Tchouameni, Camavinga; Mbappe, Vinicius Juniorİki takımın son karşılaşması tam bir aksiyon filmi gibiydi. Dortmund, 2018'de UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda iki muhteşem maçın ardından toplamda 4-3 galip gelmişti. Bu sefer de benzer bir aksiyon bekleyebiliriz. Her iki takım da formlarının zirvesinde. Alman takımı, Bundesliga'da altı maçlık galibiyet serisiyle ikinci sırada yer alıyor. Atalanta sezona ağır aksak başladı ancak teknik direktör Raffaele Palladino göreve geldikten sonra Serie A'da formunu yükseltti ve sekiz maçlık yenilmezlik serisi (altı galibiyet) sonrasında şu anda altıncı sırada yer alıyor. Her iki takım da lig aşamasında bazı önemli maçları kazandı, bu yüzden eğlenceli bir karşılaşma olacağına şüphe yok.: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini, Svensson; Nmecha, Bellingham, Sabitzer; Fabio Silva, Brandt; Guirassy: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; ScamaccaBu iki takım birbirini doğal olarak çok iyi tanıyor. Sezon başında karşılaştıklarında, Ligue 1 maçında Takumi Minamino'nun tek golüyle üstünlüğü Monaco elde etmişti. İki takımın sezonları birbirinden farklı geçti. Paris bir kez daha Fransa şampiyonluğu için mücadele ederken, Monaco ligde zorlanıyor. Ancak Monaco hafta sonu Nantes'i 3-1 yenerek özgüvenini artırırken, Paris teknik direktörsüz Rennes'e aynı skorla şok bir yenilgi aldı. Paris'in favori olduğu kesin, ancak Monaco teknik direktörü Sebastien Pocognoli, takımının sezonun başlarında gösterdiği gibi "sürpriz" yapabileceğini ısrarla vurguladı.: Köhn; Vanderson, Faes, Kehrer, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Adingra, Golovin, Coulibaly; Balogun: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola