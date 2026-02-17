16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
3-2
16 Şubat
Girona-Barcelona
2-1
16 Şubat
Cagliari-Lecce
0-2
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
1-2
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
2-1

Şampiyonlar Ligi'nde elemeler başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu bu gece 4 maçla başlıyor.

calendar 17 Şubat 2026 09:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Şampiyonlar Ligi'nde elemeler başlıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları bu gece 4 maçla başlayacak.

İşte günün maçlarından dikkat çeken noktalar ve muhtemel 11'ler..Maçların TV programı için tıklayınız.

20.45 GALATASARAY - JUVENTUS

Detaylar için tıklayın.


23.00 BENFICA - REAL MADRID

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son hafta maçında bu iki takım tarihi bir maç yaşadı ve Benfica, kalecisi Trubin'in son saniyelerde attığı golle adını bu tura yazdırmayı başardı.

Real Madrid'in kalitesinin eleme turlarında ortaya çıktığı sıkça söylenir ve 15 kez Avrupa şampiyonu olan bu takımın bunu gösterme zamanı geldi. Madrid, Benfica'nın şu anda çok formda olduğunu ve favori olmamasına rağmen şanslarının olduğunu bildiği için neyle karşı karşıya olduklarını kesinlikle biliyor. Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, Madrid ile psikolojik oyunlar oynamakta usta gibi görünüyor ama Alvaro Arbeloa'nın takımı, bu iki büyük kulüp arasındaki son maçın sadece bir tesadüf olduğunu göstermeye istekli olacak ve kalitelerinin nihayetinde kendini göstereceğine inanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, Tomas Araujo, Dahl; Aursnes, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Arda Güler, Tchouameni, Camavinga; Mbappe, Vinicius Junior

23.00 DORTMUND - ATALANTA

İki takımın son karşılaşması tam bir aksiyon filmi gibiydi. Dortmund, 2018'de UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda iki muhteşem maçın ardından toplamda 4-3 galip gelmişti. Bu sefer de benzer bir aksiyon bekleyebiliriz. Her iki takım da formlarının zirvesinde. Alman takımı, Bundesliga'da altı maçlık galibiyet serisiyle ikinci sırada yer alıyor. Atalanta sezona ağır aksak başladı ancak teknik direktör Raffaele Palladino göreve geldikten sonra Serie A'da formunu yükseltti ve sekiz maçlık yenilmezlik serisi (altı galibiyet) sonrasında şu anda altıncı sırada yer alıyor. Her iki takım da lig aşamasında bazı önemli maçları kazandı, bu yüzden eğlenceli bir karşılaşma olacağına şüphe yok.

MUHTEMEL 11'LER

Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini, Svensson; Nmecha, Bellingham, Sabitzer; Fabio Silva, Brandt; Guirassy

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca

23.00 MONACO - PARIS

Bu iki takım birbirini doğal olarak çok iyi tanıyor. Sezon başında karşılaştıklarında, Ligue 1 maçında Takumi Minamino'nun tek golüyle üstünlüğü Monaco elde etmişti. İki takımın sezonları birbirinden farklı geçti. Paris bir kez daha Fransa şampiyonluğu için mücadele ederken, Monaco ligde zorlanıyor. Ancak Monaco hafta sonu Nantes'i 3-1 yenerek özgüvenini artırırken, Paris teknik direktörsüz Rennes'e aynı skorla şok bir yenilgi aldı. Paris'in favori olduğu kesin, ancak Monaco teknik direktörü Sebastien Pocognoli, takımının sezonun başlarında gösterdiği gibi "sürpriz" yapabileceğini ısrarla vurguladı.

MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Köhn; Vanderson, Faes, Kehrer, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Adingra, Golovin, Coulibaly; Balogun

Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.