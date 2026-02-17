16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
3-2
16 Şubat
Girona-Barcelona
2-1
16 Şubat
Cagliari-Lecce
0-2
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
1-2
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
2-1

Fenerbahçe'nin sezon sonu planı: Serhou Guirassy

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Borussia Dortmund'un yıldızı Serhou Guirassy için şimdiden çalışma başlattı.

calendar 17 Şubat 2026 08:34 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 08:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'la yollarını ayıran Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna santrfor takviyesi yapmadı ve bunu sezon sonuna bıraktı.

Sarı-lacivertliler, gelecek sezondaki forveti için çalışmalara şimdiden başladı.

HEDEFTEKİ İSİM GUIRASSY

Hedefteki ismin Borussia Dortmund'un Gineli yıldızı Serhou Guirassy olduğu ortaya çıktı.

İLK TEMAS KURULDU

29 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe, yönetimi Alman temsilcisiyle ilk temasını gerçekleştirdi.

Alman medyasına yansıyan haberlere göre de; Dortmund, yaz aylarında oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Guirassy'nin sözleşme fesih bedelinin 50 milyon euro olduğuna değinen Almanlar, haberlerinde şu
ifadelere yer verdi: "Serbest kalma maddesinin ödenmesi olası gözükmüyor. Dortmund, bu bedele yakın bir fiyatı kabul edecek. Serhou Guirassy ile ilgilenen kulüpler var. Bunlardan biri de Fenerbahçe."

15 GOLÜ VAR

Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve 15 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
