Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Serikspor ile karşı karşıya gelecek.
Serik İsmail Oğan Stadı'nda, saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Serdar Gürler, maçta forma giyemeyecek.
Ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 41 puan toplayan Çorum FK, 6'ncı sırada yer alıyor.
Serik İsmail Oğan Stadı'nda, saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Serdar Gürler, maçta forma giyemeyecek.
Ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 41 puan toplayan Çorum FK, 6'ncı sırada yer alıyor.