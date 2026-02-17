17 Şubat
Çorum FK, deplasmanda Serikspor ile karşılaşacak

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Serikspor ile karşı karşıya gelecek.

calendar 17 Şubat 2026 13:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çorum FK, deplasmanda Serikspor ile karşılaşacak
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Serikspor ile karşı karşıya gelecek.

Serik İsmail Oğan Stadı'nda, saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Serdar Gürler, maçta forma giyemeyecek.

Ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 41 puan toplayan Çorum FK, 6'ncı sırada yer alıyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
