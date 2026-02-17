Trendyol 1'inci Lig'de son olarak evinde Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 yenerek üst üste 4'üncü maçını kazanan Süper Lig yarışındaki Bodrum Futbol Kulübü 18 Şubat Çarşamba günü hafta içi mesaisinde Vanspor FK'ya konuk olacak.



Van Atatürk Stadı'nda Yusuf Ziya Gündüz'ün yöneteceği karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Bodrum FK'nın tecrübeli Arnavut stoperi Arlind Ajeti sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.



Sıralamada 45 puanla 4'üncü basamakta yer alan Bodrum FK'da takımın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, Van'da kazanacaklarına inandığını dile getirdi. Yılmaz, "Zorlu bir deplasmana çıkacağız. Rakibimizin de Play-Off hedefi var. Biz kendi işimize bakacağız. İyi bir gidişatımız var, bunu Vanspor maçında sürdürüp zirve yarışından kopmayacağız" dedi. Sezonun ilk yarısında Bodrum FK evinde Vanspor'u 2-0 yenmeyi başardı.



