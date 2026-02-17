17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-250'
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
17:00
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Bodrum FK hafta içi Vanspor FK'ya konuk olacak

Bodrum Futbol Kulübü hafta içi mesaisinde Vanspor FK'ya konuk olacak.

calendar 17 Şubat 2026 14:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK hafta içi Vanspor FK'ya konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1'inci Lig'de son olarak evinde Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 yenerek üst üste 4'üncü maçını kazanan Süper Lig yarışındaki Bodrum Futbol Kulübü 18 Şubat Çarşamba günü hafta içi mesaisinde Vanspor FK'ya konuk olacak.

Van Atatürk Stadı'nda Yusuf Ziya Gündüz'ün yöneteceği karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Bodrum FK'nın tecrübeli Arnavut stoperi Arlind Ajeti sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Sıralamada 45 puanla 4'üncü basamakta yer alan Bodrum FK'da takımın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, Van'da kazanacaklarına inandığını dile getirdi. Yılmaz, "Zorlu bir deplasmana çıkacağız. Rakibimizin de Play-Off hedefi var. Biz kendi işimize bakacağız. İyi bir gidişatımız var, bunu Vanspor maçında sürdürüp zirve yarışından kopmayacağız" dedi. Sezonun ilk yarısında Bodrum FK evinde Vanspor'u 2-0 yenmeyi başardı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
