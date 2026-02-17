Galatasaray - Juventus maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Galatasaray - Juventus maçı canlı izle şifresiz

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Galatasaray ve Juventus karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT Spor canlı izle, TRT Spor şifresiz" araması yapıyor. Galatasaray - Juventus maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Galatasaray - Juventus maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1'den erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'den dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu Galatasaray, Juventus ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Juventus maçı TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Galatasaray - Juventus maçı 17 Şubat Salı günü saat 20:45'da oynanacak mücadele, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.