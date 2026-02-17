-
Galatasaray - Juventus maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Galatasaray - Juventus maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 17 Şubat 2026 15:34 -
Güncelleme Tarihi:
17 Şubat 2026 15:34
Galatasaray - Juventus maçını ücretsiz TRT 1 izle | Galatasaray - Juventus maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT 1'den canlı izlenebilecek olan Galatasaray - Juventus maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Juventus maçı canlı yayın izleme detayları
UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Galatasaray ve Juventus karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT Spor canlı izle, TRT Spor şifresiz" araması yapıyor. Galatasaray - Juventus maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Galatasaray - Juventus maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1'den erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'den dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. GALATASARAY - JUVENTUS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu Galatasaray, Juventus ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Juventus maçı TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Juventus maçı 17 Şubat Salı günü saat 20:45'da oynanacak mücadele, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
