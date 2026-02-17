17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
0-029'
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Brezilyalı kadın futbolcu Müslüman oldu

Al Nassr'ın kadın takımının Brezilyalı oyuncusu Kathleen Souza, Müslüman oldu.

calendar 17 Şubat 2026 16:14
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu.

Al Nassr Kadın Futbol Takımı yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Kathellen Sousa'nın İslam'ı kucakladığı bu özel anı paylaşıyor ve kalbinin huzur ve dinginlikle dolu olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen organizasyonda Müslüman olmasını takım arkadaşlarıyla kutlayan Sousa, "Burada sadece doğru yolu bulmaya ve olabileceğim en iyi insan olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
