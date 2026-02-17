17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
0-028'
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Iğdır FK'dan Hatayspor deplasmanında net galibiyet

Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

calendar 17 Şubat 2026 16:33 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 16:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Iğdır FK'dan Hatayspor deplasmanında net galibiyet
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Iğdır FK deplasmanda Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.
 
Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Leandro Bacuna ve 13. dakikada Gianni Bruno kaydetti. Iğdır FK'de ikinci golün sahibi Bruno, 42. dakikada penaltı vuruşu faydalanamadı.
 
Bu sonuçla birlikte Iğdır FK 41 puan olurken, Hatayspor 7 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Iğdır FK, Erokspor'u konuk edecek. Hatayspor ise Bandırmaspor deplasmanına gidecek.
 
Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı
 
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kadir Beyaz, Furkan Ulu
 
Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Muhammed Gönülaçar (Dk. 60 Yunus Azrak), Hakan Çinemre (Dk. 82 Danjuma), Baran Sarka (Dk. 76 Prince Ating), Deniz Aksoy (Dk. 60 Mustafa Sait Aydın), Engin Can Aksoy, Yılmaz Cin, Ersin Aydemir (Dk. 24 Ünal Durmuşhan), Osman, Yiğit Ali Buz, Melih Şen (Dk. 46 Seyit Gazanfer)
 
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Soares, Alperen Selvi (Dk. 56 Ali Yaşar), Bacuna, Bruno (Dk. 68 Kotia), Loshaj (Dk. 90 Özder Özcan), Mendes (Dk. 84 Tunahan Ergül), Doğan Erdoğan (Dk. 84 Oğuz Güçtekin), Atakan Rıdvan Çankaya, Gökcan Kaya (Dk. 67 Ahmet Engin)
 
Goller: Dk. 5 Bacuna, Dk. 13 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)
 
Sarı kartlar: Dk. 18 Baran Sarka, Dk. 41 Demir Sarıcalı, Dk. 75 Hakan Çinemre, Dk. 87 Osman, Dk. 90+3 Seyit Gazanfer (Atakaş Hatayspor) Dk. 44 Alperen Selvi (Alagöz Holding Iğdır FK)
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
