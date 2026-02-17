17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
0-028'
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

ÇBK Mersin'de George Dikeoulakos dönemi sona erdi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇİMSA ÇBK Mersin, başantrenör George Dikeoulakos ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

calendar 17 Şubat 2026 15:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin, Yunan başantrenör George Dikeoulakos ile yolların ayrıldığını duyurdu.
 
Kulübün açıklamasında, geçen yıl mayıs ayında takımın başına getirilen Dikeoulakos ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
 
Açıklamada, "Görev yaptığı süre boyunca ÇİMSA ÇBK Mersin'e vermiş olduğu emek ve katkılar için kendisine teşekkür ederiz. Sayın Dikeoulakos'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
 
Ligdeki 18 karşılaşmada 13 galibiyet alan Mersin ekibi, 31 puanla 4. sırada bulunuyor.
 
ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da yarı finalde mücadele ediyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
