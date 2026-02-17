17 Şubat
Fenerbahçe'de Edson Alvarez ameliyat oldu!

Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle 13 maçı kaçıran Edson Alvarez, ameliyat oldu.

17 Şubat 2026 21:15 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 21:48
Fenerbahçe'de Edson Alvarez ameliyat oldu!
Fenerbahçe'de şu ana kadar sakatlığı nedeniyle 13 maç kaçıran Edson Alvarez ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 

Meksikalı futbolcu Hollanda'da ameliyat oldu.  A Spor'un haberine göre, ayak bileğinden operasyon geçiren orta saha oyuncusunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Edson Alvarez'in durumuyla ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Edson Alvarez, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı değerlendirmeler neticesinde planlı bir operasyon geçirmiştir.

Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüz sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilecektir.

Edson Alvarez'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

EDSON ALVAREZ'DEN MESAJ

Edson Alvarez de Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Meksikalı futbolcu, paylaşımında, "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, bu mesaj sizler için. Bana gösterdiğiniz tutku ve sevgi kelimelerle anlatılamaz. Yakında sahalara dönüp sizinle ve sizin için son dakikaya kadar savaşmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.


 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
