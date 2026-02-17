Fenerbahçe'de Edson Alvarez ameliyat oldu!

Fenerbahçe'de şu ana kadar sakatlığı nedeniyle 13 maç kaçıran Edson Alvarez ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Meksikalı futbolcu Hollanda'da ameliyat oldu. A Spor'un haberine göre, ayak bileğinden operasyon geçiren orta saha oyuncusunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe, Edson Alvarez'in durumuyla ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Edson Alvarez, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı değerlendirmeler neticesinde planlı bir operasyon geçirmiştir.
Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüz sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilecektir.
Edson Alvarez'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
EDSON ALVAREZ'DEN MESAJ
Edson Alvarez de Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Meksikalı futbolcu, paylaşımında, "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, bu mesaj sizler için. Bana gösterdiğiniz tutku ve sevgi kelimelerle anlatılamaz. Yakında sahalara dönüp sizinle ve sizin için son dakikaya kadar savaşmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.
