17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-254'
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
17:00
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Suat Çakır: "Turu geçen taraf olmak istiyoruz"

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Shkendija karşısındaki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 17 Şubat 2026 15:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü Kuzey Makedonya'da, National Arena Todor Proeski'de KF Shkendija ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Shkendija karşısındaki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Mutlaka Konferans Ligi Play-Off turunu geçmek istiyoruz. Bu turu geçebileceğimize de son derece inanıyoruz. Hem oyuncularımıza hem teknik ekibimize güvenimiz tam" dedi.

CAMİAMIZA YAKIŞIR BİR MÜCADELE ORTAYA KOYARAK TURU GEÇEN TARAF OLMAK İSTİYORUZ

Kırmızı-beyazlı takımın taraftar desteğiyle daha birçok başarı elde edeceklerine inandıklarını belirten Suat Çakır, "Mutlaka Konferans Ligi Play-Off turunu geçmek istiyoruz. Bu turu geçebileceğimize de son derece inanıyoruz. Hem oyuncularımıza hem teknik ekibimize güvenimiz tam. Yeni hocamız Thorsten Fink dün takımımızla ilk idmanına çıktı. Bugün de Konferans Ligi mücadelesi öncesinde Samsun'daki son antrenmanımızı gerçekleştirdik."

"Takımımızın motivasyonu ve çalışma isteği oldukça yüksek. Hocamızla birlikte yeni bir sayfa açacağımıza, camiamız için güzel bir sürecin başlayacağına inanıyoruz. Taraftarlarımızın gücünü her zaman yanımızda hissediyoruz. Makedonya'da tribünde olacak, ekranları başında bizi destekleyecek tüm taraftarlarımızın desteği bizim için çok kıymetli. Onların inancı ve enerjisiyle her zorluğun üstesinden gelebileceğimize eminiz. Büyük Samsunspor taraftarı her yerde büyüklüğünü göstermektedir. Yarın Kuzey Makedonya'ya uçacağız. Bu maçtan galibiyetimizi alıp, Cuma günü de ülkemize dönmeyi hedefliyoruz. Camiamıza yakışır bir mücadele ortaya koyarak turu geçen taraf olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
