17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Gianluigi Donnarumma: "Ederson ile konuşuyoruz"

Manchester City'nin kalecisi Gianluigi Donnarumma, İngiliz ekibine transfer olduğunda Ederson'dan mesaj aldığını söyledi. Ederson ile iletişim halinde olduklarını dile getiren Donnarumma, Brezilyalı file bekçisi ile iyi bir ilişkileri olduğunu söyledi.

17 Şubat 2026
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City'nin file bekçisi Gianluigi Donnarumma, İngiliz ekibinin eski kalecisi Ederson ile ilgili konuştu.

Donnarumma, Manchester City'ye transfer olduğunda Ederson'dan mesaj aldığını ve Brezilyalı file bekçisi ile aralarında iyi bir ilişki olduğunu söyledi.

İtalyan file bekçisi, "Ederson, Manchester City için önemli bir kaleciydi. Manchester City'ye geldiğimde bana mesaj gönderdi ve gerçekten çok mutlu oldum. Kulübün eski kalecisinden böyle bir mesaj almak her zaman güzeldir. Sık sık iletişim halindeyiz. İyi bir ilişkimiz var." dedi.

Ederson ile oyunlarına dair konuşan Donnarumma, "Bence biz tamamen farklıyız. O ayaklarıyla çok iyi oynuyor ben de iyi oynuyorum ama bu, onun oyunu için çok önemliydi." sözlerini sarf etti.

Manchester City, geride kalan yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Donnarumma'yı kadrosuna katmış ve İngiliz ekibinden Ederson, Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
