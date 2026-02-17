17 Şubat
Galatasaray-Juventus
0-02'
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-245'

Galatasaray'da Leroy Sane kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı geçen Leroy Sane'ye Juventus maçında ilk 11'de forma vermedi.

calendar 17 Şubat 2026 19:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile karşılaşan Galatasaray'da ilk 11 belli oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı geçen Leroy Sane'yi riske atmadı ve Alman yıldıza ilk 11'de forma vermedi.

Leroy Sane, Juventus karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

Galatasaray'ın Juventus karşısında ilk 11'i:




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
