Galatasaray'da Leroy Sane kararı

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile karşılaşan Galatasaray'da ilk 11 belli oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı geçen Leroy Sane'yi riske atmadı ve Alman yıldıza ilk 11'de forma vermedi.
Leroy Sane, Juventus karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
Galatasaray'ın Juventus karşısında ilk 11'i:
