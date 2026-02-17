Asya Şampiyonlar Ligi Elite Batı Grubu'nda Roberto Mancini yönetimindeki Katar ekibi Al Sadd ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad karşı karşıya geldi. Youssef En-Nesyri'nin gol attığı maçta Sergio Conceicao yönetimindeki konuk ekip Al Ittihad maçı 4-1 kazandı.
Al Sadd'ın tek golünü 6. dakikada Brezilyalı yıldız Roberto Firmino kaydetti.
Al Ittihad'ın golleri 10. dakikada Houssem Aouar, 18. dakikada Youssef En Nesyri, 33. dakikada Pedro Miguel (kendi kalesine) ve 63. dakikada Stephane Paul Keller'den geldi.
Karşılaşmada 63 dakika sahada kalan ve fileleri havalandıran Youssef En Nesyri, Al Ittihad'da 4. maçında, 3. golüne ulaştı.
Bu galibiyetin ardından Al Ittihad puanını 15'e yükseltti. Al Sadd 8 puanda kaldı. İki takım da son 16'ya kalmayı başardı.
Youssef En Nesyri attı, Al Ittihad rahat kazandı!
Asya Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nun 8. hafta maçında Al-Ittihad, deplasmanda Al Sadd'ı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmada Youssef En-Nesyri de gol sevinci yaşadı.
