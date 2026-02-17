17 Şubat
Youssef En Nesyri attı, Al Ittihad rahat kazandı!

Asya Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nun 8. hafta maçında Al-Ittihad, deplasmanda Al Sadd'ı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmada Youssef En-Nesyri de gol sevinci yaşadı.

calendar 17 Şubat 2026 20:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Asya Şampiyonlar Ligi Elite Batı Grubu'nda Roberto Mancini yönetimindeki Katar ekibi Al Sadd ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad karşı karşıya geldi. Youssef En-Nesyri'nin gol attığı maçta Sergio Conceicao yönetimindeki konuk ekip Al Ittihad maçı 4-1 kazandı.

Al Sadd'ın tek golünü 6. dakikada Brezilyalı yıldız Roberto Firmino kaydetti.

Al Ittihad'ın golleri 10. dakikada Houssem Aouar, 18. dakikada Youssef En Nesyri, 33. dakikada Pedro Miguel (kendi kalesine) ve 63. dakikada Stephane Paul Keller'den geldi.

Karşılaşmada 63 dakika sahada kalan ve fileleri havalandıran Youssef En Nesyri, Al Ittihad'da 4. maçında, 3. golüne ulaştı.

Bu galibiyetin ardından Al Ittihad puanını 15'e yükseltti. Al Sadd 8 puanda kaldı. İki takım da son 16'ya kalmayı başardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
