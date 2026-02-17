17 Şubat
Juventus'ta Juan Cabal da Galatasaray maçında yok!

Juventus'ta Andrea Cambiaso'nun ardından Juan Cabal da Galatasaray ile oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.

calendar 17 Şubat 2026 22:14 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 22:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Juventus'ta Juan Cabal da Galatasaray maçında yok!
Juventus forması giyen Juan Cabal, Galatasaray maçında kırmızı kart gördü.

Cabal, ikinci yarının başında sarı kartı bulunan Andrea Cambiaso'nun yerine oyuna dahil oldu.

Juan Cabal, 59. dakikada sarı kart gördü ve Galatasaray ile oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.

25 yaşındaki futbolcu, 67. dakikada ise ikici sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Juventus'ta Cambiaso'nun ardından Cabal da Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

