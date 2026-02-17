Juventus'ta Juan Cabal da Galatasaray maçında yok!

Juventus forması giyen Juan Cabal, Galatasaray maçında kırmızı kart gördü.



Cabal, ikinci yarının başında sarı kartı bulunan Andrea Cambiaso'nun yerine oyuna dahil oldu.



Juan Cabal, 59. dakikada sarı kart gördü ve Galatasaray ile oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.



25 yaşındaki futbolcu, 67. dakikada ise ikici sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Juventus'ta Cambiaso'nun ardından Cabal da Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.



