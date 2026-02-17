Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan temsilcisi Juventus'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 5-2 kazandı. Sarı-kırmızılar, İtalyan ekibine karşı tarihi bir skorun altına imza attı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey kaydetti.



Juventus'un golleri ise 16 ve 32. dakikalarda Teun Koopmeiners'den geldi.



Konuk ekipte Andrea Cambiaso, 37. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle rövanşta cezalı duruma düştü. 59. dakikada sarı kart gören Juan Cabal ise 67. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Temsilcimiz, 25 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Juventus ile rövanş karşılaşmasına çıkacak.







OKAN BURUK'TAN 5 DEĞİŞİKLİK





UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.



"Devler Ligi"nde 36 takımlı lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan alarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 20. olarak play-off turuna yükseldi. Lig etabını 13 puanla 13. sırada bitiren Juventus da adını play-off turuna yazdırdı. Yapılan kura çekiminde eşleşen iki takım, turun ilk ayağında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.



Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.



Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Sacha Boey görev bekledi.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 5-1 kazandıkları ikas Eyüpspor mücadelesinin ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.



Tecrübeli teknik adam, Eyüpspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görev verdiği Icardi, Eren, İlkay ve Boey'u Juventus karşısında yedeğe çekerken Mario Lemina'dan ise sarı kart cezası nedeniyle yararlanamadı. Buruk, bu oyuncuların yerine Sallai, Jakobs, Sara, Torreira ve Barış Alper'i ilk 11'de sahaya sürdü.



SANE, 4 MAÇ SONRA KADRODA



Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, 4 resmi maçın ardından kadroya girdi.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere'nin Manchester City takımıyla yapılan maçta sakatlanan Sane, Süper Lig'de Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor mücadelelerini kaçırdı.



Sakatlığını atlatan Alman yıldız, Juventus mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.



JUVENTUS'TA MİLLİ FUTBOLCU KENAN İLK 11'DE



İtalyan temsilcisinde Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giyen Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı.



Juventus'ta gösterdiği performansla dünya futbol kamuoyunun beğenisini toplayan Kenan, RAMS Park'ta Galatasaray'a karşı mücadele etti. Milli futbolcu, kariyerinde ilk kez bir Türk takımına karşı forma giydi.



BAKAN BAK PROTOKOLDE



Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tribünden izledi.



Galatasaray-Juventus müsabakası için RAMS Park'a gelen Bak, karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.



TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU DA MAÇI İZLEDİ



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Juventus mücadelesini yerinde takip etti.



Mücadele öncesinde RAMS Park'a gelen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş eşlik etti.



A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı tribünden izledi.



YAKLAŞIK 50 BİN BAYRAK DAĞITILDI



Galatasaray yönetimi, Juventus müsabakası için taraftarlara sarı-kırmızılı bayrak dağıttı.



RAMS Park'ta etkileyici bir atmosfer oluşturmak isteyen kulüp yönetimi, mücadele öncesinde Galatasaraylı taraftar için ayrılan her koltuğa birer bayrak bıraktı. Stadı tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak güzel bir görüntü oluşturdu.



İTALYAN BÜYÜKELÇİ MARRAPODI, MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ



Galatasaray ile Juventus arasındaki müsabakayı İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de tribünden takip etti.



Büyükelçi Marrapodi, RAMS Park'ta oynanan maçta İtalyan temsilcisini yalnız bırakmadı. Marrapodi, müsabakayı protokol tribününden seyretti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





6. dakikada Sara'nın pasında ceza yayının önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.



15. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Kenan Yıldız'dan topu kapan Osimhen, meşin yuvarlağı Torreira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun penaltı noktası civarında bulunan Lang'a pasında Juventuslu Bremer, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topla penaltı noktası gerisinde buluşan Sara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0



16. dakikada Juventus, beraberliği yakaladı. Cambiaso'nun ceza yayı sol çaprazından ortasında Kalulu, altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışında dönen topu altıpas içinde önünde bulan Koopmeiners, ağları havalandırdı: 1-1



21. dakikada Sara'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



29. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarında bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda, kaleci Di Gregorio topu iki hamlede kontrol etti.



32. dakikada Juventus, 2-1 öne geçti. McKennie ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Koopmeiners'ın sol çaprazdan vuruşunda, top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 2-1



38. dakikada Kenan Yıldız'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Conceiçao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



40. dakikada Lang'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda, kaleci Di Gregorio sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi.



45+3. dakikada Lang'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Sallai'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





49. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Torreira'nın indirdiği topta Barış Alper Yılmaz, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Di Gregorio'nun çeldiği meşin yuvarlağı altıpas içinde tamamlayan Lang, ağları sarstı: 2-2



60. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, altıpas içinde topa kafa vuran Sanchez, ağları sarstı: 3-2



75. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Thuram'ın geri pasında topu kontrol eden Kelly'e penaltı noktası civarında Osimhen müdahale etti. Bu müdahaleyle altıpas çizgisi önünde topla buluşan Lang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2



81. dakikada Lang'ın pasında topla buluşan Singo'nun yaklaşık 30 metreden çektiği şutta, meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta çıktı.



86. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Sane'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı Boey'e aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda, top ağlarla buluştu: 5-2





Stat: RAMS Park



Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)



Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 77 Singo), Jakobs (Dk. 83 Eren Elmalı), Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz (Dk. 77 Icardi), Yunus Akgün (Dk. 70 Sane), Lang (Dk. 83 Boey), Osimhen



Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer (Dk. 34 Gatti), Kelly, Cambiaso (Dk. 46 Cabal), Thuram (Dk. 81 Miretti), Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao (Dk. 70 Kostic), Kenan Yıldız (Dk. 81 Openda), McKennie



Goller: Dk. 15 Sara, Dk. 49 ve 75 Lang, Dk. 60 Sanchez, Dk. 86 Boey (Galatasaray), Dk. 16 ve 32 Koopmeiners (Juventus)



Kırmızı kart: Dk. 67 Cabal (Juventus)



Sarı kartlar: Dk. 18 Cambiaso, Dk. 37 Luciano Spalletti (Teknik direktör (Juventus), Dk. 43 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)



