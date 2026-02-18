17 Şubat
Galatasaray-Juventus
5-2
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
2-0
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
0-1
17 Şubat
AS Monaco-PSG
2-3
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-4

Gabriel Sara'dan bir ilk!

Galatasaray'da Juventus'a karşı kilidi açan Gabriel Sara, bu golle UEFA turnuvalarındaki ilk golünü kaydetti.

calendar 18 Şubat 2026 00:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gabriel Sara'dan bir ilk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turunda Juventus'u sahasında ağırladı.

Sarı-kırmızılı, ekip rövanş öncesinde 5-2 gibi farklı bir galibiyet alarak bir üst tura göz kırptı.

İLK GOL!

Temsilcimizde kilidi açan isim olan Gabriel Sara, attığı gol ile kendi adına da bir ilke imza attı.
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, UEFA turnuvalarındaki ilk golünü attı.

Mücadelenin 15. dakikasında fileleri havalandıran Sara, sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi. Tamamı Galatasaray'da 9 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 9. kez de UEFA Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen Sara, ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon çıktığı 31 resmi müsabakada 5 golü bulunan Sara, 6. kez fileleri havalandırdı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.