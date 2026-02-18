17 Şubat
Galatasaray-Juventus
5-2
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
2-0
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
0-1
17 Şubat
AS Monaco-PSG
2-3
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-4

Bafetimbi Gomis: "Okan Buruk söylemişti"

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Bafetimbi Gomis, Juventus karşısındaki 5-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

calendar 18 Şubat 2026 00:09
Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, 5-2'lik Juventus galibiyetini değerlendirdi.

Gomis, "Burası... Bu sihir, bu stadyumda oluyor. Taraftarın yarattığı atmosferde bu sihir oluyor! Mümkün olmayacak bir şeyi başarmanızı sağlıyor bu stadyum!" dedi.

Juventus maçı için İstanbul'a gelen ve maçtan önce Galatasaray'ı ziyaret eden Fransız eski golcü, "Okan Buruk inandığını söylemişti." sözlerini sarf etti.

Galatasaray adına öne çıkan oyuncusu sorusuna cevap veren Gomis, "Bugün Türk futbolu kazandı. Bugün takım halinde kazandılar. Bir futbolcuyu ön plana çıkartmak çok doğru değil. Önemli olan takımın bu akşam yaptığı, kazanmasıydı. Bu akşam Türk futbolu kazandı." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
