Bafetimbi Gomis: 'Okan Buruk söylemişti'

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, 5-2'lik Juventus galibiyetini değerlendirdi.
Gomis, "Burası... Bu sihir, bu stadyumda oluyor. Taraftarın yarattığı atmosferde bu sihir oluyor! Mümkün olmayacak bir şeyi başarmanızı sağlıyor bu stadyum!" dedi.
Juventus maçı için İstanbul'a gelen ve maçtan önce Galatasaray'ı ziyaret eden Fransız eski golcü, "Okan Buruk inandığını söylemişti." sözlerini sarf etti.
Galatasaray adına öne çıkan oyuncusu sorusuna cevap veren Gomis, "Bugün Türk futbolu kazandı. Bugün takım halinde kazandılar. Bir futbolcuyu ön plana çıkartmak çok doğru değil. Önemli olan takımın bu akşam yaptığı, kazanmasıydı. Bu akşam Türk futbolu kazandı." diye konuştu.
