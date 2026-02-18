Galatasaray'dan ilginç istatistik

UEFA Şampiyonlar Liginde Juventus'u 5-2 geçen Galatasaray, seriyi korudu.
Son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında iç sahada Milan'a 3-1 yenilen Galatasaray, sonrasında İtalya ekiplerini konuk ettiği 13 maçta mağlup olmadı. Bu süreçteki 9. galibiyetini alan Galatasaray, 4 kez de berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar, sahasında İtalya takımlarına karşı çıktığı maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, 14 golü kalesinde gördü.
