17 Şubat
Galatasaray-Juventus
5-2
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
2-0
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
0-1
17 Şubat
AS Monaco-PSG
2-3
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-4

Galatasaray, son sette yarı finale göz kırptı

Galatasaray Daıkın, CEV Kadınlar kupası çeyrek final ilk maçında Fransız temsilcis Levallois Paris Saint Cloud'u 3-2 geçti

calendar 18 Şubat 2026 01:42
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ekibini 3-2 mağlup etti.

Başkent Paris'te oynanan müsabakayı sarı-kırmızılı takım, 24-26, 25-19, 13-25, 25-18 ve 15-9'luk setlerle 3-2 kazandı.

Mücadelenin rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
