Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray sahasında Juventus'u 5-2 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Noa Lang (2), Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Sacha Boey attı. Galatasaray rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.
Maçın ardından sarı kırmızılılar sosyal medyada galibiyeti kutladı. Taraftarlar paylaşımları beğeni yağmuruna tuttu.
Galatasaray'ın ilk paylaşımı: "We Are The Best (Biz en iyisiyiz.)"
Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı: "Lider, patron, winner (kazanan)"
Juventus karşısında 2 gol atan Noa Lang için Galatasaray'ın paylaşımı: "Bizim Superman'imiz olabilirsin"
Galatasaray-Juventus maçının en iyi oyuncusu Gabriel Sara seçildi.
Galatasaray'dan Davinson Sanchez paylaşımı
Juventus zaferi sonrası Galatasaray'da üst üste paylaşımlar!
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında Juventus'u 5-2 yendi. Sarı kırmızılıların galibiyet paylaşımlarına taraftarlar akın etti.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray sahasında Juventus'u 5-2 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Noa Lang (2), Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Sacha Boey attı. Galatasaray rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|22
|17
|4
|1
|55
|15
|55
|2
|Fenerbahçe
|22
|15
|7
|0
|51
|20
|52
|3
|Trabzonspor
|22
|13
|6
|3
|43
|26
|45
|4
|Göztepe
|22
|11
|8
|3
|27
|12
|41
|5
|Beşiktaş
|22
|11
|7
|4
|40
|29
|40
|6
|Başakşehir
|22
|9
|6
|7
|38
|25
|33
|7
|Samsunspor
|22
|7
|9
|6
|25
|27
|30
|8
|Kocaelispor
|22
|8
|6
|8
|21
|22
|30
|9
|Gaziantep FK
|22
|7
|7
|8
|29
|38
|28
|10
|Alanyaspor
|22
|5
|11
|6
|24
|25
|26
|11
|Antalyaspor
|22
|6
|5
|11
|22
|35
|23
|12
|Gençlerbirliği
|22
|6
|5
|11
|28
|33
|23
|13
|Rizespor
|22
|4
|9
|9
|26
|35
|21
|14
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|25
|35
|20
|15
|Kasımpaşa
|22
|4
|7
|11
|19
|31
|19
|16
|Eyüpspor
|22
|4
|6
|12
|18
|35
|18
|17
|Kayserispor
|22
|2
|10
|10
|17
|43
|16
|18
|Karagümrük
|22
|3
|3
|16
|20
|42
|12