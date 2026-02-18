17 Şubat
Galatasaray-Juventus
5-2
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
2-0
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
0-1
17 Şubat
AS Monaco-PSG
2-3
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-4

Juventus zaferi sonrası Galatasaray'da üst üste paylaşımlar!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında Juventus'u 5-2 yendi. Sarı kırmızılıların galibiyet paylaşımlarına taraftarlar akın etti.

calendar 18 Şubat 2026 02:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray sahasında Juventus'u 5-2 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Noa Lang (2), Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Sacha Boey attı. Galatasaray rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

Maçın ardından sarı kırmızılılar sosyal medyada galibiyeti kutladı. Taraftarlar paylaşımları beğeni yağmuruna tuttu.



Galatasaray'ın ilk paylaşımı: "We Are The Best (Biz en iyisiyiz.)"



Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı: "Lider, patron, winner (kazanan)"

 



Juventus karşısında 2 gol atan Noa Lang için Galatasaray'ın paylaşımı: "Bizim Superman'imiz olabilirsin"

 



Galatasaray-Juventus maçının en iyi oyuncusu Gabriel Sara seçildi.

 



Galatasaray'dan Davinson Sanchez paylaşımı

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
