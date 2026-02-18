Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray'ın sahasında Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Nihat Kahveci Kontraspor ekranlarında değerlendirdi.
"DÜNYADA HERKES GALATASASARAY'I KONUŞACAK"
"Türkiye olarak gurur duymalıyız. Herkes dünyada Galatasaray'ı konuşacak. Juventus'a 5 gol attı 5! Kolay değil. Çok gurur duyuyorum. Birbirinden iyi performanslar vardı. Bu turu geçtikten sonrası için de konuşalım. Gelecek adına umutluyum. Bu kadro boşuna kurulmadı."
"BARIŞ'I ŞU AN GÖRSEM AYAKLARINDAN ÖPERİM"
"Bu maç 23.00 seasında başlasaydı Galatasaray salı akşamı başladığı gollere çarşamba öğleden sonraya kadar devam ederdi. Barış'ı şu an görsem ayaklarından öperim. İkinci yarının başı çok acayip bir an var. Daha önce yaşanmışlıklar var taraftarla arasında. Çok kötü bir orta attı. Taraftar alkışladı. Barış ne yaptı ondan sonra… Sahada aktı resmen. Normalde Cambiaso da kırmızı kart görmeliydi. İki oyuncuya kırmızı kart göstertti say. Felç etti Juventus'u oradan."
"EN KÖTÜ YUNUS OYNADI AMA ONA DA HELAL OLSUN"
"Bugün en kötü Yunus oynadı ama ona da helal olsun. Olur bu maçlarda bazen. Bana kimse eski Juventus değil, kötü oynadılar felan demesin bu seviyede. Böyle seviyede böyle maçlarda ben kabul etmem. Allah'ını seversen buralarda maça çıkmanın kıymetini iyi bilelim."
Nihat Kahveci'den Galatasaraylı oyuncuya büyük övgü: "Görsem ayaklarından öperim"
Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray'ın sahasında Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Nihat Kahveci Kontraspor ekranlarında değerlendirdi.
