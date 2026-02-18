17 Şubat
Galatasaray-Juventus
5-2
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
2-0
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
0-1
17 Şubat
AS Monaco-PSG
2-3
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-4

Wesley Sneijder'den sonra Noa Lang!

Son olarak Wesley Sneijder'in gol attığı maçta Juventus'u yenen Galatasaray, yine bir Hollandalı'nın yıldızlaştığı karşılaşmada İtalyan ekibini üzdü.

calendar 18 Şubat 2026 00:29 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 00:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı Noa Lang, Juventus'a attığı 2 golle Galatasaray'a büyük avantaj sağladı.

Daha önce Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in golüyle Juventus'u İstanbul'da 1-0 yenen Galatasaray, yine bir Hollandalı Noa Lang'ın gol attığı maçlarda İtalyan ekibine üzüntü yaşattı.

Sosyal medyada Sneijder ve Noa Lang'ın fotoğrafları binlerce kez paylaşıldı.

METİN OKTAY SELAMI

Hollandalı futbolcu Noa Lang, attığı ikinci golden sonra tribünlere Metin Oktay selamı verdi.

Mücadelenin 75. dakikasında sarı-kırmızı takımı 4-2'lik üstünlüğe taşıyan golü kaydeden Lang, korner direğinin önüne giderek sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Yıldız futbolcu, daha sonra tribünlere dönerek sağ elini kalbine götürerek Galatasaray Kulübünün efsane futbolcusu Metin Oktay ile özdeşleşen selamı yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
