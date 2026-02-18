Wesley Sneijder'den sonra Noa Lang!

İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı Noa Lang, Juventus'a attığı 2 golle Galatasaray'a büyük avantaj sağladı.
Daha önce Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in golüyle Juventus'u İstanbul'da 1-0 yenen Galatasaray, yine bir Hollandalı Noa Lang'ın gol attığı maçlarda İtalyan ekibine üzüntü yaşattı.
Sosyal medyada Sneijder ve Noa Lang'ın fotoğrafları binlerce kez paylaşıldı.
METİN OKTAY SELAMI
Hollandalı futbolcu Noa Lang, attığı ikinci golden sonra tribünlere Metin Oktay selamı verdi.
Mücadelenin 75. dakikasında sarı-kırmızı takımı 4-2'lik üstünlüğe taşıyan golü kaydeden Lang, korner direğinin önüne giderek sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
Yıldız futbolcu, daha sonra tribünlere dönerek sağ elini kalbine götürerek Galatasaray Kulübünün efsane futbolcusu Metin Oktay ile özdeşleşen selamı yaptı.
