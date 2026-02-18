Borussia Dortmund tur kapısını araladı

Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu ilk maçında Borussia Dortmund ile Atalanta karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Borussia Dortmund oldu.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sehrou Guirassy ve 42. dakikada Maximilian Beier kaydetti.
Milli futbolcumuz Salih Özcan, Dortmund'a maça yedek kulübesinde başladı ama şans bulamadı.
İlk maçı kazanarak avantaj yakalayan Borussia Dortmund, 25 Şubat'ta Atalanta ile İtalya'da karşılaşacak.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sehrou Guirassy ve 42. dakikada Maximilian Beier kaydetti.
Milli futbolcumuz Salih Özcan, Dortmund'a maça yedek kulübesinde başladı ama şans bulamadı.
İlk maçı kazanarak avantaj yakalayan Borussia Dortmund, 25 Şubat'ta Atalanta ile İtalya'da karşılaşacak.