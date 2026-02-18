17 Şubat
Galatasaray-Juventus
5-2
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
2-0
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
0-1
17 Şubat
AS Monaco-PSG
2-3
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-4

Manuel Locatelli: "Geri dönüşe ne kadar inanabiliriz?"

Juventus forması giyen Manuel Locatelli, Galatasaray maçının ardından konuştu.

18 Şubat 2026 02:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Juventus forması giyen Manuel Locatelli, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İtalyan orta saha oyuncusu, "Luciano Spalletti, üç adım geri attığımızı söyledi. Bize de aynı şeyi söyledi: Yapmamamız gereken hatalar yaptık. Galatasaray'a güç veren top kaybı hataları da yaptık." dedi.

Sözlerine devam eden Locatelli, "Galatasaray karşısında geri dönüşe ne kadar inanabiliriz? Şu an bunun hakkında konuşmak zor." sözlerini sarf etti.

Manuel Locatelli, "Como maçımız var, sonra da evimizde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Buna inanmalı ve yüreğimizi, ruhumuzu ortaya koymalıyız." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
