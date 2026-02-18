Manuel Locatelli: 'Geri dönüşe ne kadar inanabiliriz?'

Juventus forması giyen Manuel Locatelli, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.



İtalyan orta saha oyuncusu, "Luciano Spalletti, üç adım geri attığımızı söyledi. Bize de aynı şeyi söyledi: Yapmamamız gereken hatalar yaptık. Galatasaray'a güç veren top kaybı hataları da yaptık." dedi.



Sözlerine devam eden Locatelli, "Galatasaray karşısında geri dönüşe ne kadar inanabiliriz? Şu an bunun hakkında konuşmak zor." sözlerini sarf etti.



Manuel Locatelli, "Como maçımız var, sonra da evimizde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Buna inanmalı ve yüreğimizi, ruhumuzu ortaya koymalıyız." diye konuştu.



