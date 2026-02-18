17 Şubat
Galatasaray-Juventus
5-2
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
2-0
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
0-1
17 Şubat
AS Monaco-PSG
2-3
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-4

Osimhen: "Gabriel Sara'ya benzemeye başladım"

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Juventus maçı sonrası konuştu.

calendar 18 Şubat 2026 01:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

Juventus galibiyetini değerlendiren Osimhen "Takım olarak gösterdiğimiz performanstan dolayı çok mutluyum. Hocamızın planı işe yaradı, haftaya yine aynı şekilde oynayacağız. Burada bitmiyor gelecek hafta devam edeceğiz. Kolay bir maç olmayacak ama avantajımız var. Çok önemli bir zafer. Taraftarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

İleride yaptığı pres ile ilgili sorular üzerine Osimhen "Presim mi? Benim için normal. Yani takım için savaşmaya, çok sıkı çalışmaya çalışıyorum. Ve şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini düşünüyorum. Pres yapmamla birlikte çok fazla asist yaptım, bunun da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Daha çok Gabriel Sara gibi görünmeye başladım (Gülerek). Ama evet, genel olarak galibiyetten gerçekten çok mutluyum ve çok ama çok memnunum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
