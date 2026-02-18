17 Şubat
Galatasaray-Juventus
5-2
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
2-0
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
0-1
17 Şubat
AS Monaco-PSG
2-3
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-4

Juventus'ta Pierre Kalulu'dan Galatasaray itirafı!

Juventuslu Pierre Kalulu, Galatasaray maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

calendar 18 Şubat 2026 01:12
Juventus'un Galatasaray'a 5-2 yenildiği maçın ardından Pierre Kalulu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Pierre Kalulu "İyi bir maç oynadığımızı söyleyemem. İlk yarıyı önde bitirmemize rağmen, ikinci yarı bizim için kötü geçti. Hayal kırıklığına uğradık. Bu atmosferde on kişi oynamak kolay değil." dedi.

Rövanşla ilgili konuşan Kalulu "Takım olarak iyi hazırlanmıştık. Eksiklerimize ve sakatlıklarımıza rağmen elimizden geleni yaptık. Galatasaray, bu maçta iyi futbol oynadı. Torino'daki rövanş maçında elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
