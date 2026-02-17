17 Şubat
Galatasaray-Juventus
0-02'
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-245'

Türk Telekom Trabzonspor'u yenerek yarı finale yükseldi!

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Türk Telekom, Trabzonspor'u 100-77 mağlup etti.

calendar 17 Şubat 2026 20:00 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 20:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom Trabzonspor'u yenerek yarı finale yükseldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Türk Telekom, Trabzonspor'u 100-77 yendi.

Maçın ilk çeyreğine iyi başlayan Türk Telekom, Doğuş Özdemiroğlu ve Bankston'un ürettiği sayılarla 2. dakikada 5-0 üstünlük sağladı. Rakibine Reed, Yeboah ile etkili yanıt veren Trabzonspor, 5. dakikada 7-8 öne geçti. Berkan Durmaz'ın boyalı alandan ürettiği sayılarla üretken olan ev sahibi takım, çeyreğin son 2 dakikasına 13-10 skor avantajıyla başladı. Bordo mavili takım, Hamm ve Ege Arar ile pota altından bulduğu sayılarla farkı eritse de ilk çeyreği Türk Telekom, Smith'in de 3 sayılık basketiyle 18-17 önde geçti.

İkinci periyoda da çok iyi başlayan ev sahibi takım, Doğuş Özdemiroğlu ve Usher'in de pota altından katkısıyla 17. dakikada 13 sayılık farka ulaştı: (43-30). Trabzonspor, Delgado ve Reed ile bulduğu sayılarla yanıt vermeye çalışsa da pota altını iyi kullanan Ankara temsilcisi 19. dakikada skoru 49-34'e getirerek 15 sayılık farka ulaştı. İlk yarıyı çok etkili oynayan Türk Telekom, Doğuş Özdemiroğlu'nun 12 sayılık katkısıyla devreye 51-37'lik skor avantajıyla girdi.

Üçüncü çeyreğin başında da etkili oyununu sürdüren Ankara ekibi; Simonovic, Trifunovic ve Usher'in dış atışlardan katkısıyla 26. dakikada 25 sayılık farka ulaştı: (68-43). Çeyreğin kalan dakikalarında da etkili oyununu sürdüren ve 3. periyodu da 79-58 önde geçen Türk Telekom, karşılaşmayı da 100-77 kazanarak 20-22 Şubat'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e yükseldi.

Türk Telekom, bu akşam oynanacak Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko çeyrek final karşılaşmasında kazanan takımla 20 Şubat Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak yarı final maçında karşı karşıya gelecek.

Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

Türk Telekom: Ata Kahraman 6, Trifunovic 6, Simonovic 19, Doğuş Özdemiroğlu 16, Bankston 12, Berkan Durmaz 4, Allman 17, Alexander 6, Usher 11, Smith 3, Atakan Biçer

Trabzonspor: Reed 18, Berk Demir, Yeboah 5, Taylor 14, Delgado 4, Tinkle 10, Cem Ulusoy 6, Batu Bircan, Hamm 13, Ege Arar 4, Dorukhan Engindeniz 3

1. Periyot: 18-17

Devre: 51-37

3. Periyot: 79-58

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.