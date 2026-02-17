17 Şubat
Galatasaray-Juventus
0-02'
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-245'

Kenan Yıldız: "Harika oynamamız gerekiyor"

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Galatasaray karşılaşması öncesi konuştu.

calendar 17 Şubat 2026 20:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de olmanın kendisi için özel olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Burada olmak harika bir duygu. Bu stadyumda ve bu taraftarların önünde olmak muhteşem hissettiriyor." dedi.

"Burada gol atmak harika olur." diyen Kenan Yıldız, "Çok zor bir maç olacak. Galatasaray harika bir takım. Harika bir maç oynamamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
