Kenan Yıldız: 'Harika oynamamız gerekiyor'

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Türkiye'de olmanın kendisi için özel olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Burada olmak harika bir duygu. Bu stadyumda ve bu taraftarların önünde olmak muhteşem hissettiriyor." dedi.



"Burada gol atmak harika olur." diyen Kenan Yıldız, "Çok zor bir maç olacak. Galatasaray harika bir takım. Harika bir maç oynamamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.



