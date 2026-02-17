17 Şubat
Ümraniyespor, sahasında Boluspor'u dört golle geçti

Trendyol 1.Lig'in 26. hafta maçında Ümraniyespor, sahasında Boluspor'u 4-1 mağlup etti.

calendar 17 Şubat 2026 18:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 26. hafta maçında Ümraniyespor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ümraniyespor 4-2 kazandı. 

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 65. dakikalarda Cebio Soukou, 49. dakikada Batuhan Çelik ve 56. dakikada Atalay Babacan kaydetti.

Boluspor'un golleri ise 76. dakikada penaltıdan Lucas Lima ve 89. dakikada Yusuf Kocatürk'ün kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 32'ye yükseltirken, Boluspor 38 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Çorum FK deplasmanına gidecek; Boluspor ise İstanbulspor'u konuk edecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
