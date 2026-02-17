Gabriel Sara: 'İnanılmaz bir gece'

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, Juventus maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Juventus maçının oyuncusu seçilen Brezilyalı futbolcu, "İnanılmaz bir ödül. Takımın eforu en önemlisi. Golüm için de mutluyum. İnanılmaz bir gece yaşıyoruz." dedi.
Sara'nın röportajı sırasında araya giren Victor Osimhen, "Bizim için çok önemli ve kilit bir oyuncu." diye konuştu.
Juventus ile oynanacak rövanş maçı için görüşleri sorulan Sara, "Çok zor olacağını biliyorduk. Futbol çok acımasız olabiliyor. İtalya'da oynayacağız ve zor olacak. Dikkat etmemiz, başarımızı devam ettirmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.
UEFA'YA AÇIKLAMA
Daha sonra UEFA'ya konuşan Gabriel Sara, "Bizim için harika bir maçtı. Maçın oyuncusu seçildiğim için gururlu ve mutluyum. Zorlu bir mücadeleydi. Bence çok iyi oynadık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Taraftarımıza muhteşem destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.
Brezilyalı futbolcu, "Bence attığım gol önemli bir andı ama en önemli golün Davinson Sanchez'in attığı üçüncü gol olduğunu söyleyebilirim. O andan itibaren ivme kazandık ve o enerjiyle arka arkaya goller attık." diye konuştu.
