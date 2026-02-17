17 Şubat
Galatasaray-Juventus
5-2
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
1-041'
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
0-0DA
17 Şubat
AS Monaco-PSG
2-2DA
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-4

Gabriel Sara: "İnanılmaz bir gece"

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, Juventus maçının ardından konuştu.

calendar 17 Şubat 2026 22:56 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 23:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gabriel Sara: 'İnanılmaz bir gece'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, Juventus maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Juventus maçının oyuncusu seçilen Brezilyalı futbolcu, "İnanılmaz bir ödül. Takımın eforu en önemlisi. Golüm için de mutluyum. İnanılmaz bir gece yaşıyoruz." dedi.

Sara'nın röportajı sırasında araya giren Victor Osimhen, "Bizim için çok önemli ve kilit bir oyuncu." diye konuştu.

Juventus ile oynanacak rövanş maçı için görüşleri sorulan Sara, "Çok zor olacağını biliyorduk. Futbol çok acımasız olabiliyor. İtalya'da oynayacağız ve zor olacak. Dikkat etmemiz, başarımızı devam ettirmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

UEFA'YA AÇIKLAMA

Daha sonra UEFA'ya konuşan Gabriel Sara, "Bizim için harika bir maçtı. Maçın oyuncusu seçildiğim için gururlu ve mutluyum. Zorlu bir mücadeleydi. Bence çok iyi oynadık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Taraftarımıza muhteşem destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Brezilyalı futbolcu, "Bence attığım gol önemli bir andı ama en önemli golün Davinson Sanchez'in attığı üçüncü gol olduğunu söyleyebilirim. O andan itibaren ivme kazandık ve o enerjiyle arka arkaya goller attık." diye konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.