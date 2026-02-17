17 Şubat
Galatasaray-Juventus
5-2
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
1-040'
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
0-0DA
17 Şubat
AS Monaco-PSG
2-2DA
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-4

Noa Lang'tan Juventus'a iki golü sonrası; "Daha iyisi olabilirdi"

Galatasaraylı Noa Lang, Juventus karşılaşması sonrası görüşlerini dile getirdi.

17 Şubat 2026
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Noa Lang, Juventus'a iki gol attığı Şampiyonlar Ligi karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Performansı ile ilgili soru üzerine Noa Lang "Bu benim en iyi performansım değildi, daha iyisi olabilirdi. 2 gol attım ve takım olarak iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum." dedi.

Ayrıca Noa Lang "Daha önce Juventus'a karşı oynadım. Zor bir takım. İyi savunma yapıyorlar. Bu akşam kendi kalitemizi gösterdik ve iyi bir maç çıkardık." ifadelerini kullandı.

UEFA'YA YAPTIĞI AÇIKLAMA

Noa Lang, UEFA'ya yaptığı açıklamada, "Henüz bitti diyemeyiz. Torino'da bir maç daha var. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. İki gol attığım için mutluyum. Juventus gibi bir takım karşısında çok iyi bir maç çıkardık." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
