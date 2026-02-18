Kostic: 'İstanbul'u özlemedim'

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Juventus'un Sırp futbolcusu Filip Kostic, Galatasaray'a 5-2 yenildikleri maçın ardından İstanbul'a dair yöneltilen soruya verdiği kısa yanıtla gündem oldu.
Yıldız oyuncuya bir röportaj sırasında "İstanbul'u özledin mi?" sorusu yöneltildi. Kostic ise bu soruya tek kelimelik bir cevap verdi: "Hayır."
Kostic'in net ifadesi, özellikle Türkiye'deki futbolseverler arasında dikkat çekti.
COMOLLI: "KOSTIC 'YAŞAYIP GÖRÜN' DEDİ"
Galatasaray'a karşı son 20 dakikada sahaya çıkan Filip Kostic için Juventus CEO'su Damien Comolli de maçtan önce ilginç bir ifade kullanmıştı.
Comolli, "Geçen sezon Fenerbahçe'de oynayan Kostic'ten bize ve takım arkadaşlarına stadyumdaki atmosferi anlatmasını istedik, o ise 'yaşayıp görmeniz lazım' cevabını verdi." açıklamasını yapmıştı.
