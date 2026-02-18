17 Şubat
Galatasaray-Juventus
5-2
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
2-0
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
0-1
17 Şubat
AS Monaco-PSG
2-3
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-4

Kostic: "İstanbul'u özlemedim"

Filip Kostic, İstanbul'a dair yöneltilen 'Özledin mi?' sorusuna verdiği kısa yanıtla gündem oldu.

calendar 18 Şubat 2026 09:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kostic: 'İstanbul'u özlemedim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Juventus'un Sırp futbolcusu Filip Kostic, Galatasaray'a 5-2 yenildikleri maçın ardından İstanbul'a dair yöneltilen soruya verdiği kısa yanıtla gündem oldu.

Yıldız oyuncuya bir röportaj sırasında "İstanbul'u özledin mi?" sorusu yöneltildi. Kostic ise bu soruya tek kelimelik bir cevap verdi: "Hayır."

Kostic'in net ifadesi, özellikle Türkiye'deki futbolseverler arasında dikkat çekti.

COMOLLI: "KOSTIC 'YAŞAYIP GÖRÜN' DEDİ"

Galatasaray'a karşı son 20 dakikada sahaya çıkan Filip Kostic için Juventus CEO'su Damien Comolli de maçtan önce ilginç bir ifade kullanmıştı.

Comolli, "Geçen sezon Fenerbahçe'de oynayan Kostic'ten bize ve takım arkadaşlarına stadyumdaki atmosferi anlatmasını istedik, o ise 'yaşayıp görmeniz lazım' cevabını verdi." açıklamasını yapmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.