18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
14:30
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
14:30
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Otamendi'den Vinicius Jr'a Messi ile gönderme!

Nicolas Otamendi, Vinicius Jr'a Lionel Messi ile Dünya Kupası'nı kazanmalarının ardından yaptırdığı dövmesini gösterdi ve sonra Brezilyalı isimle dalga geçmeye çalıştı.

calendar 18 Şubat 2026 10:53
Haber: Sporx.com dış haberler
Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile Real Madrid arasında oynana ve oldukça gergin geçen maçta ilginç olaylar yaşandı.

Nicolas Otamendi, ırkçı söylemler nedeniyle kısa süreden sahadan çıkan ve yedek kulübesine oturan Vinicius Jr ile dalga geçmeye çalıştı.

38 yaşındaki Arjantinli savunma oyuncusu, Lionel Messi ile Dünya Kupası'nı kazanmalarının ardından yaptırdığı dövmesini gösterdi ve sonra Brezilyalı isimle dalga geçmeye çalıştı. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

SNEIJDER'DEN TEPKİ

Yaşananları değerlendiren Real Madrid'in eski oyuncularından Wesley Sneijder, Otamendi'yi eleştirdi;

"Otamendi'nin yaptığı son derece çocukça bir şeydi. Kafası yerinde mi acaba? Üstelik 1-0 gerideydiler!

Eğer Vinicius olsaydım, 'Messi, o Dünya Kupası'nı senin için kazandı, senin hiçbir katkın yoktu' diye cevap verirdim.

Ayrıca neden bunu bir Real Madrid oyuncusuna yapıyor? Vinicius'un kaç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığını biliyor mu? Ve böyle birine kupalar gösteriyor..."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
