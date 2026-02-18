Otamendi'den Vinicius Jr'a Messi ile gönderme!

SNEIJDER'DEN TEPKİ

Wesley Sneijder: "Otamendi'nin yaptığı son derece çocukça bir şeydi. Kafası yerinde mi acaba? Üstelik 1-0 gerideydiler!



Eğer Vinicius olsaydım, 'Messi, o Dünya Kupası'nı senin için kazandı, senin hiçbir katkın yoktu' diye cevap verirdim.



Ayrıca neden bunu bir Real Madrid… https://t.co/gDf3arROEf pic.twitter.com/fjXwLH5CPF



— Sporx (@sporx) February 17, 2026

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile Real Madrid arasında oynana ve oldukça gergin geçen maçta ilginç olaylar yaşandı.Nicolas Otamendi, ırkçı söylemler nedeniyle kısa süreden sahadan çıkan ve yedek kulübesine oturan Vinicius Jr ile dalga geçmeye çalıştı.38 yaşındaki Arjantinli savunma oyuncusu, Lionel Messi ile Dünya Kupası'nı kazanmalarının ardından yaptırdığı dövmesini gösterdi ve sonra Brezilyalı isimle dalga geçmeye çalıştı. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.Yaşananları değerlendiren Real Madrid'in eski oyuncularından Wesley Sneijder, Otamendi'yi eleştirdi;