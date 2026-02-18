18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
14:30
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
14:30
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Jayson Tatum'dan Celtics taraftarına moral bozan açıklama

Boston Celtics'in aşil sakatlığı sonrası rehabilitasyon sürecinde olan Jayson Tatum, bu sezon dönüş konusunda henüz karar vermediğini açıkladı.

Tatum, ağır Achilles tendon yırtığının üzerinden dokuz ay geçmesine rağmen sezon içinde geri dönüp dönmeyeceği konusunda net bir karar vermedi.

ESPN muhabiri Ramona Shelburne aracılığıyla konuşan Tatum, "Bu yıl geri dönüp dönmeyeceğim konusunda henüz karar vermedim," ifadelerini kullandı.

Beş kez All-NBA seçilen yıldız oyuncu, G League ekibi Maine Celtics ile rehabilitasyona devam etmek üzere onay aldı. 40. haftaya giren iyileşme süreci, playoff öncesi dönüş ihtimalini tamamen ortadan kaldırmasa da belirsizlik sürüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
