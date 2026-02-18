Boston Celtics'in aşil sakatlığı sonrası rehabilitasyon sürecinde olan Jayson Tatum, bu sezon dönüş konusunda henüz karar vermediğini açıkladı.



Tatum, ağır Achilles tendon yırtığının üzerinden dokuz ay geçmesine rağmen sezon içinde geri dönüp dönmeyeceği konusunda net bir karar vermedi.



ESPN muhabiri Ramona Shelburne aracılığıyla konuşan Tatum, "Bu yıl geri dönüp dönmeyeceğim konusunda henüz karar vermedim," ifadelerini kullandı.



Beş kez All-NBA seçilen yıldız oyuncu, G League ekibi Maine Celtics ile rehabilitasyona devam etmek üzere onay aldı. 40. haftaya giren iyileşme süreci, playoff öncesi dönüş ihtimalini tamamen ortadan kaldırmasa da belirsizlik sürüyor.



