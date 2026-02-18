18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
14:30
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
14:30
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Barcelona'da ayrılık gündemde: Fenerbahçe pusuda

İspanyol basını, Robert Lewandowski'nin Barcelona'daki geleceğinin belirsiz olduğunu ve Fenerbahçe'nin olası seçenekler arasında yer aldığını duyurdu.

Bu sezon tüm kulvarlarda yoluna iddialı şekilde devam eden Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk yarışı sürerken diğer yandan yeni sezonun transfer planlaması yapılıyor.
 
Sarı-lacivertli yönetimin, devre arasında olduğu gibi yaz transfer döneminde de ses getirecek hamleler hedeflediği öğrenildi.
 
HEDEFTE DÜNYA YILDIZI VAR
 
Uzun süredir santrfor bölgesinde istikrar arayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi: Robert Lewandowski.
 
İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Polonyalı golcünün Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyor.
 
Haberde, Lewandowski'nin durumunun kulüpteki sözleşme gelişmelerine bağlı olduğu belirtilirken, olumsuz bir tablo oluşması halinde sezon sonunda ayrılığın gündeme gelebileceği ifade edildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin, yıldız golcü için olası seçeneklerden biri olduğu vurgulandı.
 
YÖNETİM HAREKETE GEÇEBİLİR
 
Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde forvet hattına net bir takviye yapmayı planladığı biliniyor.
 
Fenerbahçe yönetimi, hem Süper Lig'de hem Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak adına çalışmalarını şimdiden hızlandırmış durumda.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
