Barcelona'da ayrılık gündemde: Fenerbahçe pusuda

Bu sezon tüm kulvarlarda yoluna iddialı şekilde devam eden Fenerbahçe 'de bir yandan şampiyonluk yarışı sürerken diğer yandan yeni sezonun transfer planlaması yapılıyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, devre arasında olduğu gibi yaz transfer döneminde de ses getirecek hamleler hedeflediği öğrenildi.

HEDEFTE DÜNYA YILDIZI VAR

Uzun süredir santrfor bölgesinde istikrar arayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi: Robert Lewandowski.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Polonyalı golcünün Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyor.

Haberde, Lewandowski'nin durumunun kulüpteki sözleşme gelişmelerine bağlı olduğu belirtilirken, olumsuz bir tablo oluşması halinde sezon sonunda ayrılığın gündeme gelebileceği ifade edildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin, yıldız golcü için olası seçeneklerden biri olduğu vurgulandı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇEBİLİR

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde forvet hattına net bir takviye yapmayı planladığı biliniyor.

Fenerbahçe yönetimi, hem Süper Lig'de hem Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak adına çalışmalarını şimdiden hızlandırmış durumda.