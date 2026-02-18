18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
14:30
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
14:30
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an

Galatasaray'ın Juventus karşısında Sacha Boey ile bulduğu gol sonrası Barış Alper Yılmaz'ın annesinin tribünden el salladığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

calendar 18 Şubat 2026 12:17
Haber: Sporx.com
Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği tarihi gecede yalnızca sahadaki performans değil, tribünlerde yaşanan bir an da dikkat çekti.

Sacha Boey'in 86. dakikada attığı golle skor 5-2'ye gelirken RAMS Park adeta yıkıldı. Golün ardından kameralara yansıyan bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.

Barış Alper Yılmaz'ın annesi, tribünde büyük bir sevinç yaşadı. O anlarda saha içine doğru el sallayan Barış Alper'in annesinin görüntüsü kısa sürede paylaşıldı.

Duygusal anlar, taraftarların beğenisini topladı. Sarı-kırmızılı futbolcuların coşkusu tribünlere taşarken, ailelerin de bu tarihi geceye tanıklık etmesi geceye ayrı bir anlam kattı.

