18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
14:30
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
14:30
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Fenerbahçe'den 9 milyon dolar değerinde imza!

Fenerbahçe ile QNB Türkiye iş birliğiyle geliştirilen ortak markalı mobil bankacılık uygulaması Fenerpara tanıtıldı.

calendar 18 Şubat 2026 12:20
Fenerbahçe ile QNB Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen ortak markalı mobil bankacılık uygulaması 'Fenerpara' görücüye çıktı.
 
Lansman, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti ve etkinliğe Sadettin Saran, Ömür Tan, Fenerbahçe sporcuları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
 
Anlaşma kapsamında kulübün ilk etapta 9 milyon dolar gelir elde edeceği belirtilirken, dijital bankacılık anlaşması sayesinde uzun vadede de kazanç sağlanacağı ifade edildi.
 
Fenerpara, sarı-lacivertli taraftarlara özel avantajlar ve finansal çözümler sunarak kulüp ile taraftar arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefliyor.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
