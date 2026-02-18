Fenerbahçe'den 9 milyon dolar değerinde imza!

Fenerbahçe ile QNB Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen ortak markalı mobil bankacılık uygulaması 'Fenerpara' görücüye çıktı.
Lansman, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti ve etkinliğe Sadettin Saran, Ömür Tan, Fenerbahçe sporcuları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Anlaşma kapsamında kulübün ilk etapta 9 milyon dolar gelir elde edeceği belirtilirken, dijital bankacılık anlaşması sayesinde uzun vadede de kazanç sağlanacağı ifade edildi.
Fenerpara, sarı-lacivertli taraftarlara özel avantajlar ve finansal çözümler sunarak kulüp ile taraftar arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefliyor.