18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
14:30
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
14:30
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Beşiktaş, Kasım ayından beri namağlup!

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı son 14 maçı kaybetmeyerek büyük bir seri yakaladı.

calendar 18 Şubat 2026 13:01 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 13:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Kasım ayından beri namağlup!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de ilk 3'ü, Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi sürüyor.
 
Lig ve kupada çıktığı son 14 maçı kaybetmeyen Kara Kartal, gelecek adına olumlu sinyaller veriyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın da Beşiktaş'taki ikinci döneminde en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.
 
Beşiktaş'ı lig ve kupa şampiyonu yaptığı 2020-2021 sezonunda 11 maçlık bir namağlup seri yakalayan Sergen Yalçın, bu seriyi geride bırakarak 14 maça ulaştı. Siyah-beyazlılar en son 2 Kasım 2025 tarihinde Fenerbahçe'ye kaybetti.
 
ÖNEMLİ SINAVLAR VERDİ
 
Beşiktaş o tarihten sonra ligde ve kupada birçok önemli maça çıktı. Ligde Trabzonspor'la deplasmanda 3-3 berabere kalan Kartal, kupada ise Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yendi. Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor, Karagümrük, Çaykur Rize, Kayseri, Konya ve Başakşehir'i mağlup ederken; Samsun, Gaziantep, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, kupada ise Fenerbahçe ve Keçiörengücü karşısında galip gelirken, Kocaelispor'la da berabere kaldı.
 
DEPLASMANDA KAYBETMİYOR
 
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda deplasman başarısıyla göze çarpan Beşiktaş, 19 Eylül 2025'ten bu yana kaybetmiyor. En son Göztepe deplasmanında yenilen Kartal, tam 5 aydır dış sahada mağlup olmuyor. Siyah-beyazlılar, deplasmanda bu süre zarfında çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
 
OH'A ÖVGÜLER DİZİLDİ
 
Güney Kore basını, Başakşehir maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Hyeon-Gyu Oh'a övgülerde bulundu. The Joongang, "Sadece 2 maçta takımın kilit isimlerinden oldu" derken, Star News Korea da "Oh, fırtına gibi esiyor" ifadelerini kullandı.
 
GÜNEY KORE MESAJI
 
Hyeon-Gyu Oh transferinin ardından Güney Kore ile yakın ilişkiler kuran Beşiktaş'tan dün özel bir paylaşım geldi. Siyah- beyazlıların resmi sosyal medya hesabından İngilizce bir mesaj yayınlandı ve Güney Kore'nin Seollal Bayramı kutlandı.
 
OLAITAN'A TAM NOT
 
Ara transfer döneminde Junior Olaitan, ilk 2 maçtaki performansıyla beğeni kazandı. Beninli yıldız Başakşehir maçında 11.25 kilometre koşu mesafesi yakaladı. Taç atışlarıyla Beşiktaş'a duran top gücü katan Olaitan, dikkatleri topladı.
 
ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR
 
Trendyol Süper Lig'de 23. haftada pazar akşamı Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarına başlıyor. Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlılar, 2 günlük izne çıkmıştı. Sergen Yalçın ve ekibi, bugün çalışmalara başlayacak.
 
4 DERBİDE 1 YENİLGİ
 
Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bu sezon 4 derbiye çıktı. Galatasaray (1-1) ve Trabzonspor (3-3) ile deplasmanda berabere kalan Kartal, Fenerbahçe'ye ise evinde 3-2 kaybetti. Ancak siyah-beyazlılar, kupada çıktığı Fenerbahçe deplasmanından 2-1'lik zaferle döndü.
 
2020-21'DE 11 MAÇ
 
Siyah-beyazlılar, lig ve kupa zaferiyle bitirdiği 2020-2021 sezonunda en uzun yenilmezlik serisini 11 maçla yakalamıştı. O dönem yine Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, lig ve kupada 13 Aralık 2020 ve 31 Ocak 2021 arası 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.