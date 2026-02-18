Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi İstanbul'a döndü

Babasının cenazesi nedeniyle bir süredir ülkesi Nijerya'da bulunan Wilfred Ndidi, cenaze işlemlerinin ardından İstanbul'a döndü.
Tecrübeli futbolcunun bugün (18 Şubat Çarşamba) yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışması bekleniyor.
Beşiktaş, iki günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'de oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına bugün başlayacak.
Teknik heyet, Ndidi'nin dönüşüyle birlikte orta sahadaki alternatiflerin yeniden artmasını hedefliyor.
Siyah-beyazlı ekipte morallerin yüksek olduğu ve Göztepe maçının hazırlıklarına tam kadro yakın bir şekilde başlanmasının planlandığı öğrenildi.