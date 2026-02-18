18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-067'
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-365'
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi İstanbul'a döndü

Beşiktaş'ta babasının cenazesi için Nijerya'ya giden Wilfred Ndidi İstanbul'a döndü.

calendar 18 Şubat 2026 14:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi İstanbul'a döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Babasının cenazesi nedeniyle bir süredir ülkesi Nijerya'da bulunan Wilfred Ndidi, cenaze işlemlerinin ardından İstanbul'a döndü. 
 
Tecrübeli futbolcunun bugün (18 Şubat Çarşamba) yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışması bekleniyor.
 
Beşiktaş, iki günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'de oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına bugün başlayacak. 
 
Teknik heyet, Ndidi'nin dönüşüyle birlikte orta sahadaki alternatiflerin yeniden artmasını hedefliyor.
 
Siyah-beyazlı ekipte morallerin yüksek olduğu ve Göztepe maçının hazırlıklarına tam kadro yakın bir şekilde başlanmasının planlandığı öğrenildi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.