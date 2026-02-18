18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-063'
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-361'
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçları oynanacak.

calendar 18 Şubat 2026 15:13
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın (19 Şubat Perşembe) oynanacak.
 
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile ilk maçı Chobani Stadı'nda yarın saat 20.45'te oynayacak. Deplasmandaki rövanş maçı ise 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te yapılacak.
 
Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.
 
UEFA Avrupa Ligi'nde yarınki son 16 play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:
 
20.45 Fenerbahçe-Nottingham Forest (İngiltere)
 
20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Genk (Belçika)
 
20.45 PAOK (Yunanistan)- Celta Vigo (İspanya)
 
20.45 Brann (Norveç)-Bologna (İtalya)
 
23.00 Celtic (İskoçya)-Stuttgart (Almanya)
 
23.00 Lille (Fransa)- Kızılyıldız (Sırbistan)
 
23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)
 
23.00 Ludogorets (Bulgaristan)-Ferencvaros (Macaristan)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
