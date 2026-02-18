Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'a geldi

Fenerbahçe 'nin transferi için anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt, İstanbul'a geldi.

3'üncü Lig'deki İzmir temsilcisi Karşıyaka'dan Süper Lig devi Fenerbahçe'ye transfer olan 19 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt imzayı atıp sarı-lacivertlilerin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçını statta izleyecek.

U19 Milli Takımı'yla Hırvatistan'da özel turnuvada forma giyerek İstanbul'a dönen Adem, Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturup sözleşme imzalayacak.

Genç sağ kanat oyuncusu imzanın ardından sarı-lacivertlilerin yarın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Nottingham Forest maçını tribünden izleyecek.

KARŞIYAKA'YA GERİ DÖNECEK

Adem cuma günü ise İzmir'e dönerek sezon sonuna kadar altyapısından çıktığı Karşıyaka'da forma giymeye devam edecek.

Fenerbahçe, Adem'in transferi için Karşıyaka'ya ödeyeceği 500 bin Euro bonservis bedelinin ilk taksidi olan 250 bin Euro'yu da yeşil-kırmızılıların hesaplarına yatıracak.