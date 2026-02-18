18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'a geldi

Karşıyaka'nın 19 yaşındaki yıldızı Adem Yeşilyurt, Fenerbahçe ile sözleşme imzalayıp UEFA Avrupa Ligi maçını tribünden izleyecek.

calendar 18 Şubat 2026 16:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'a geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt, İstanbul'a geldi. 
 
3'üncü Lig'deki İzmir temsilcisi Karşıyaka'dan Süper Lig devi Fenerbahçe'ye transfer olan 19 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt imzayı atıp sarı-lacivertlilerin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçını statta izleyecek. 
 
U19 Milli Takımı'yla Hırvatistan'da özel turnuvada forma giyerek İstanbul'a dönen Adem, Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturup sözleşme imzalayacak.
 
Genç sağ kanat oyuncusu imzanın ardından sarı-lacivertlilerin yarın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Nottingham Forest maçını tribünden izleyecek. 
 
KARŞIYAKA'YA GERİ DÖNECEK 
 
Adem cuma günü ise İzmir'e dönerek sezon sonuna kadar altyapısından çıktığı Karşıyaka'da forma giymeye devam edecek. 
 
Fenerbahçe, Adem'in transferi için Karşıyaka'ya ödeyeceği 500 bin Euro bonservis bedelinin ilk taksidi olan 250 bin Euro'yu da yeşil-kırmızılıların hesaplarına yatıracak.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.