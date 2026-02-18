18 Şubat
Galatasaray maçı sonrası Lloyd Kelly'e ırkçı saldırı

Juventus forması giyen Lloyd Kelly, Galatasaray maçı sonrası sosyal medyada aldığı ırkçı mesaja Instagram'dan yanıt verdi.

Juventus'un Galatasaray karşısında aldığı ağır yenilginin ardından savunma oyuncusu Lloyd Kelly, bu kez saha dışındaki çirkin saldırıyla gündeme geldi.
 
Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan maçta son 74. dakikada Noa Lang'ın ve 86. dakikada Sacha Boey'in golünde hata yapan Juventus'ta Kelly için gece adeta kabusla sonuçlandı. Ancak İngiliz futbolcu için asıl sarsıcı gelişme maç sonrasında yaşandı.
 
Sosyal medyada ırkçı hakaretlere maruz kalan Kelly, kendisine yapılan "Hayvanat bahçesine geri dön" şeklindeki mesajı Instagram hikâyesinde paylaşarak tepki gösterdi.
 
Kelly paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
 
"Eleştiriler hayatın ve sporun bir parçası, bunu her zaman kabul ettim. Herkesin kendi fikrine hakkı var. Ama bunu kabul etmeyeceğim. Sözlerin ve eylemlerin bir anlamı vardır ve sonuçları da olur."
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.