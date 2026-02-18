18 Şubat
Adana Demirspor için 3. lig tehlikesi

Adana Demirspor'un yeni başkanı Ertan Zeybek kulübün maddi durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin köklü kulüplerinden Adana Demirspor'un yeni başkanı Ertan Zeybek kulübün maddi durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ertan Zeybek, "Yaklaşık 500 bin Euro tutarındaki acil yükümlülüğün karşılanması hayati önem taşımaktadır. 2 hafta içinde bu dosya kapanmazsa; ne yazık ki 3'üncü Lig'e düşürüleceğimizi belirtmek isteriz" diye konuştu.

Son yıllardaki mali sorunlar, transfer yasakları ve puan silme cezalarıyla zor günler yaşayan Adana Demirspor, bu yıl matematiksel olarak 2'nci Lig'e düşen ilk ekip oldu. Murat Sancak'tan taraftar grubuna devredilen Adana Demirspor'un yeni başkanı Ertan Zeybek, tesislerde düzenlediği basın toplantısında, kulübün devir süreci, mali tablo ve acil ödeme dosyalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Kulüp için başlatılan 'Yaşasın ADS' kampanyasında 4 milyon lira bağış toplandığını belirten Zeybek, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

'ADANA DEMİRSPOR TARAFTARIN YÖNETİMİNE GEÇTİ'

Kulübün devir sürecine değinen Zeybek, "Murat Sancak'tan kulübe ilişkin tüm yetki ve sorumluluklar eksiksiz şekilde devralınmış, Adana Demirspor resmen taraftarın yönetimine geçmiştir. Yapılan son incelemeler sonucunda FIFA dosyalarından kaynaklı toplam yükümlülük ise 25 milyon 603 bin Euro olmuştur. Kulüp yönetiminde açıklık ve hesap verebilirlik esas alınmıştır" dedi.

'500 BİN EURO'LUK YÜKÜMLÜK KARŞILANMALI'

Çeşitli borçların ödenmesinin önemine vurgu yapan Zeybek, "Yaklaşık 500 bin Euro tutarındaki acil yükümlülüğün karşılanması hayati önem taşımaktadır. 2 hafta içinde bu dosya kapanmazsa; ne yazık ki 3'üncü Lig'e düşürüleceğimizi belirtmek isteriz. Bugün birlik olma günüdür. Adana Demirspor'un ayakta kalması, Adana'nın ortak değerinin ayakta kalması demektir. Şimdi Adana Demirspor için tek yürek olma zamanıdır" diye konuştu.

