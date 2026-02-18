18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
14:30
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
14:30
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

İngilizler bile şaşırdı: "Hakem Juventus'a acıdı"

Hakem Danny Makkelie, Galatasaray'ın Juventus maçının sonuna sadece 2 dakika uzatma vermesi eleştirildi.

18 Şubat 2026
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
İngilizler bile şaşırdı: 'Hakem Juventus'a acıdı'
Galatasaray ile Juventus arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında verilen 2 dakika uzatma süresi tartışma konusu oldu.

İki takımın toplam 9 değişikliği, 4 gol, 1 kırmızı kart ve maçın sonlarında yaşanan sakatlıklara karşın hakem Danny Makkelie tarafından sadece 2 dakika uzatma süresi tartışıldı

Mücadelenin ikinci yarısında yaşananlara dikkat çeken The Athletic muhabiri Colin Millar, "Galatasaray ile Juventus arasındaki maçın ikinci yarısında 4 gol, 1 kırmızı kart ve 8 oyuncu değişikliği oldu. Buna rağmen hakemler sadece 2 dakika (!) uzatma verdi. Bu iki ayaklı bir eşleşme ve kritik 4-5 dakikalık bir oyun süresi adeta kayboldu." ifadelerini kullandı.

"HAKEM JUVENTUS'A ACIDI"

Uzatma süresi uygulamalarındaki tutarsızlığı eleştiren Millar, "Kuralları uygulama konusunda bu kadar takıntılı bir spor için, uzatma süresindeki bu tutarsızlık gerçekten çılgınca. Çoğu zaman kararların tamamen o anda uydurulduğunu ve birkaç gol geride olan takımlara acıyarak verildiğini hissediyorum. Bu anlaşılabilir bir durum, ancak maçların yönetilme şekliyle tamamen tutarsız. İki maçlık bir eleme turunda bu çok saçma!" sözleriyle hakem yönetimini eleştirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
