18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
14:30
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
14:30
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Kerem'den Tedesco'ya: "Bu rolde devam etmek istiyorum"

Fenerbahçe'de sistem değişikliğiyle çıkışa geçen Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Domenico Tedesco ile yaptığı görüşmede yeni rolünde devam etmek istediğini iletti.

18 Şubat 2026 10:23
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Kerem'den Tedesco'ya: 'Bu rolde devam etmek istiyorum'
Fenerbahçe'de son haftalarda performansını yukarı çeken Kerem Aktürkoğlu, yeni görev bölgesinde yeniden doğdu.
 
Hem Gençlerbirliği karşılaşmasında hem de Trabzonspor deplasmanında gol ve asistleriyle galibiyete önemli katkı sağlayan yıldız futbolcunun, teknik direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.
 
"DAHA İYİ VE HAZIR HİSSEDİYORUM"
 
Deneyimli oyuncunun, İtalyan teknik adama, "Yeni sistem ve bu rolde devam etmek istiyorum. Kendimi çok daha iyi ve hazır hissediyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandığı belirtildi.
 
Yeni düzende daha serbest ve ikinci forvet benzeri bir rolde görev alan Kerem'in, bu pozisyonda kendini daha etkili hissettiği ifade edildi. Milli futbolcu yarın Avrupa Ligi maçına da 11'de başlayacak.
 
Kerem son 2 lig maçında 3 gol atarken 1 de asist yaptı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
