18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
14:30
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
14:30
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Barış Alper Yılmaz, Juventus'un kabusu oldu!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılıların 5-2'lik Juventus zaferine performansıyla damga vurdu.

calendar 18 Şubat 2026 12:10
Fotoğraf: Galatasaray.org
Barış Alper Yılmaz, Juventus'un kabusu oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2'lik skorla dağıtırken, Barış Alper Yılmaz performansıyla geceye damgasını vurdu.

Sağ kanatta görev yapan milli futbolcu, Juventuslu sol beklerin korkulu rüyası oldu; ilk yarıda Cambiaso'yu, ikinci devrede Cabal'ı cezalı duruma düşürdü!

Barış Alper mücadelenin ilk yarısında Cambiaso'ya büyük üstünlük kurarken, Barış Alper'le baş edemeyen İtalyan futbolcu gördüğü sarı kartla rövanş öncesi cezalı duruma düştü.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, ikinci sarıyı görmemesi için Cambiaso'yu ikinci devrede oyundan alırken, yerine sahaya sürdüğü Cabal da aynı kaderi yaşadı...

Barış Alper Yılmaz, Juventuslu futbolcuyla bire bir kaldığı her pozisyonda rakibine zor anlar yaşattı. Barış'ı durduramayan Cabal, kısa sürede çift sarı kart görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Juventus'un 10 kişi kalmasının ardından skoru 5-2'ye götüren Cimbom, rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. İtalyan devi, Torino'daki rövanşta iki sol beki Cambiaso ve Cabal'ı da kaybetmiş oldu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
