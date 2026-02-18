Galatasaray maçı öncesi kadro dışı

Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi Guilherme Sitya kadro dışı bırakıldı ve kaptanlığı alındı..
İşte Konyaspor'un açıklaması:
"Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sityaa'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır.
Ayrıca yine alınan karar gereğince; birinci kaptanlık görevi futbolcumuz Adil Demirbağ'a, ikinci kaptanlık görevi ise Deniz Türüç'e tevdi edilmiştir."
