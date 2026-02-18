18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
14:30
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
14:30
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

İtalyanlar'dan itiraf: "Böyle ıslık hiç duymadım!"

Di Marzio, Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yendiği tarihi galibiyete dair yorum yaptı.

calendar 18 Şubat 2026 11:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yendiği tarihi galibiyetine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-kırmızılıların performansını "tarihi bir gece" olarak nitelendiren Di Marzio, atmosferin ve taraftar etkisinin belirleyici olduğunu vurguladı.

Di Marzio, "Galatasaray için tarihi bir geceydi. Tempolu ve yoğunluğu yüksek bir galibiyet aldılar. Gerçekten çok az takımda görülen şekilde taraftarın ittiği, sürüklediği bir zaferdi. Hayatımda rakibin topa sahip olmasının bu kadar sağır edercesine ıslıklandığını hiç duymamıştım" ifadelerini kullandı.

Rövanş karşılaşmasına da değinen İtalyan gazeteci, sarı-kırmızılıların hücum gücüne dikkat çekerek, "Rövanşta bir mucize gerekecek. Çünkü bu Galatasaray, alan bulduğunda Osimhen'le çok daha fazla can yakabilir" vurgusunu yaptı.

Sözlerini İstanbul'a hitap ederek tamamlayan Di Marzio, "İstanbul; hayal kurmayı en çok sen hak ediyorsun" diyerek sarı-kırmızılı camiaya mesaj gönderdi.

