Minnesota Timberwolves, maliyet düşürme hamlesi kapsamında takas ettiği Mike Conley ile yeniden sözleşme imzaladı.



Timberwolves, iki hafta önce üçlü takasla gönderdiği 19 yıllık deneyimli oyun kurucu Conley'yi Çarşamba günü yeniden kadrosuna kattığını resmen açıkladı.



Conley ilk olarak Chicago Bulls'a gönderilmiş, Bulls ise tecrübeli guardı Coby White ile birlikte Charlotte Hornets'a takas etmişti. Bir gün sonra ise Hornets tarafından serbest bırakılan Conley, kurallar gereği yeniden Timberwolves'a dönme hakkı kazandı.



Conley'nin iki kez takas edilmesi, Minnesota'nın oyuncuyu minimum kontratla yeniden kadroya katabilmesini mümkün kıldı. Timberwolves böylece lüks vergi yükünü ilk apron seviyesinin altına indirerek maaş bütçesinde esneklik sağladı. Bu hamle sayesinde Minnesota, Bulls ile ayrı bir takasta guard Ayo Dosunmu'yu kadrosuna katma fırsatı da elde etti.



Bu sezon Conley'nin süreleri ve istatistiksel katkısı azalmış olsa da, tecrübeli oyuncu liderliği ve saha içi bilgeliğiyle takım içinde büyük saygı görüyor. Conley, NBA'de dört kez "Sportsmanship Award" (Sportmenlik Ödülü) kazanırken iki kez de lig tarafından "Yılın Takım Arkadaşı" seçildi.



34 galibiyet – 22 mağlubiyetlik derecesiyle Batı Konferansı'nda altıncı sırada bulunan Timberwolves, All-Star arasının ardından ilk maçında Cuma günü Dallas Mavericks'i konuk edecek.



