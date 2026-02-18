18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
14:30
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
14:30
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Wolves, takımdan gönderdiği Mike Conley'yi yeniden kadroya kattı

Minnesota Timberwolves, maliyet düşürme hamlesi kapsamında takas ettiği Mike Conley ile yeniden sözleşme imzaladı.

18 Şubat 2026 11:10
Haber: Sporx.com dış haberler
Wolves, takımdan gönderdiği Mike Conley'yi yeniden kadroya kattı
Minnesota Timberwolves, maliyet düşürme hamlesi kapsamında takas ettiği Mike Conley ile yeniden sözleşme imzaladı.

Timberwolves, iki hafta önce üçlü takasla gönderdiği 19 yıllık deneyimli oyun kurucu Conley'yi Çarşamba günü yeniden kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Conley ilk olarak Chicago Bulls'a gönderilmiş, Bulls ise tecrübeli guardı Coby White ile birlikte Charlotte Hornets'a takas etmişti. Bir gün sonra ise Hornets tarafından serbest bırakılan Conley, kurallar gereği yeniden Timberwolves'a dönme hakkı kazandı.

Conley'nin iki kez takas edilmesi, Minnesota'nın oyuncuyu minimum kontratla yeniden kadroya katabilmesini mümkün kıldı. Timberwolves böylece lüks vergi yükünü ilk apron seviyesinin altına indirerek maaş bütçesinde esneklik sağladı. Bu hamle sayesinde Minnesota, Bulls ile ayrı bir takasta guard Ayo Dosunmu'yu kadrosuna katma fırsatı da elde etti.

Bu sezon Conley'nin süreleri ve istatistiksel katkısı azalmış olsa da, tecrübeli oyuncu liderliği ve saha içi bilgeliğiyle takım içinde büyük saygı görüyor. Conley, NBA'de dört kez "Sportsmanship Award" (Sportmenlik Ödülü) kazanırken iki kez de lig tarafından "Yılın Takım Arkadaşı" seçildi.

34 galibiyet – 22 mağlubiyetlik derecesiyle Batı Konferansı'nda altıncı sırada bulunan Timberwolves, All-Star arasının ardından ilk maçında Cuma günü Dallas Mavericks'i konuk edecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
