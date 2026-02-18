18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
14:30
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
14:30
18 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
17:00
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Fenerbahçe'de yoğun mesai: Avrupa'dan Antalya'ya, oradan Gaziantep'e

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig maçları arasında yoğun bir programla sahaya çıkacak.

calendar 18 Şubat 2026 10:57 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 10:59
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'nin fikstüründeki yol haritası netleşti.
 
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi rövanşı ve Süper Lig maçları arasında adeta mekik dokuyacak.
 
NOTTINGHAM YOLCULUĞU
 
Yeni programa göre kafile, 25 Şubat Çarşamba günü İngiltere'ye gidecek.
 
26 Şubat Perşembe akşamı Nottingham Forest ile oynanacak kritik karşılaşmanın ardından takım Türkiye'ye dönmek yerine rotayı Antalya'ya çevirecek.
 
DİREKT ANTALYA KAMPI
 
27 Şubat Cuma günü İngiltere'den direkt Antalya'ya geçecek olan sarı-lacivertliler, 28 Şubat Cumartesi gününü burada antrenman yaparak geçirecek.
 
1 Mart Pazar günü ise ligde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hemen ardından kafile İstanbul'a dönecek.
 
GAZİANTEP'E GÜNÜBİRLİK
 
Yoğun tempo bununla da sınırlı kalmayacak. Fenerbahçe, 4 Mart Çarşamba günü oynanacak Gaziantep FK maçı için günübirlik deplasman yapacak.
 
Teknik heyet, üst üste oynanacak kritik karşılaşmalar nedeniyle hem fiziksel yüklemeyi hem de oyuncu rotasyonunu titizlikle planlıyor.
 
Avrupa ve lig yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'yi zorlu bir viraj bekliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
