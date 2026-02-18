Fenerbahçe'de yoğun mesai: Avrupa'dan Antalya'ya, oradan Gaziantep'e

Fenerbahçe 'nin fikstüründeki yol haritası netleşti.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi rövanşı ve Süper Lig maçları arasında adeta mekik dokuyacak.

NOTTINGHAM YOLCULUĞU

Yeni programa göre kafile, 25 Şubat Çarşamba günü İngiltere'ye gidecek.

26 Şubat Perşembe akşamı Nottingham Forest ile oynanacak kritik karşılaşmanın ardından takım Türkiye'ye dönmek yerine rotayı Antalya'ya çevirecek.

DİREKT ANTALYA KAMPI

27 Şubat Cuma günü İngiltere'den direkt Antalya'ya geçecek olan sarı-lacivertliler, 28 Şubat Cumartesi gününü burada antrenman yaparak geçirecek.

1 Mart Pazar günü ise ligde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hemen ardından kafile İstanbul'a dönecek.

GAZİANTEP'E GÜNÜBİRLİK

Yoğun tempo bununla da sınırlı kalmayacak. Fenerbahçe, 4 Mart Çarşamba günü oynanacak Gaziantep FK maçı için günübirlik deplasman yapacak.

Teknik heyet, üst üste oynanacak kritik karşılaşmalar nedeniyle hem fiziksel yüklemeyi hem de oyuncu rotasyonunu titizlikle planlıyor.

Avrupa ve lig yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'yi zorlu bir viraj bekliyor.